В выходные в Татарстане ожидается мокрый снег и до 3 градусов тепла

В отдельных районах возможна метель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Татарстан находится в передней части североатлантического циклона, из-за чего в регионе на время установилась достаточно теплая погода. В ближайшие дни столбики термометров повысятся до +3 градусов. Среднесуточные температуры воздуха превысят климатические нормы на 8-10 градусов, сообщают в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 23 декабря ночью ожидается до -4 градусов, днем – до +2. Возможны снег и мокрый снег, а в отдельных районах еще и метель.

В субботу, 24 числа, станет еще теплее – столбики термометров будут показывать от -2 до +3 градусов. А в воскресенье – от +1 до -4, ночью на востоке до -8. В выходные в регионе продолжат наблюдаться осадки.

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