В Альметьевске детям мобилизованных подарят сертификаты на пять тысяч рублей

По мнению властей Альметьевского района, дарить детям что-то одинаковое будет непрактично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевском районе детям мобилизованных на Новый год подарят сертификаты на пять тысяч рублей. Их можно будет использоваться для совершения покупок в одном из российских маркетплейсов, заявил журналистам глава муниципалитета Тимур Нагуманов.

По его словам, ребята, которые посещают детсады, и школьники до 14 лет получат сладкие подарки от города, района и администрации. Для детей мобилизованных организуют отдельные елки. Помимо сладкого подарка и поздравления от Деда Мороза, им вручат денежные сертификаты, так как дарить что-то одинаковое всем власти посчитали непрактичным.

Благодаря такому подарку дети совместно с родителями смогут выбрать то, что им на самом деле необходимо.

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