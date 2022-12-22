Мэр Казани пообещал двум мальчикам из семей мобилизованных коньки и поездку в Питер

Акция будет проводиться вплоть по 28 декабря. Фото: Марат Мугинов

В четверг, 22 декабря, мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу». Он снял с елки, увешанной желаниями детей, открытки Рамиля и Тимерлана – мальчиков из семей мобилизованных.

Рамиль мечтает о коньках, Тимерлан – о поездке с мамой и сестренкой в Санкт-Петербург. Градоначальник пообещал исполнитель желания детей.

Напомним, акция «Письмо Дедушке Морозу» стартовала в Казани 19 декабря. Все желающие могут исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этом году организаторы получили более 500 открыток с пожеланиями от ребят.

Акция будет проводиться вплоть по 28 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Елка желаний»

Он призвал сделать тоже самое всех остальных жителей республики (подробности)

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в акции «Елка желаний»

Он исполнит мечты девятилетней Зифы Валиевой и 13-летней Азалии Муртазиной (подробности)

Николаев пообещал мальчику из Чувашии телескоп, а девочке из ДНР - «умную» колонку

Глава республики принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram