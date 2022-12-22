На ремонт дорог по проспектам Вахитова и Туфана в Набережных Челнах потратят 680 миллионов рублей

Все это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Набережных Челнах планируется капитального отремонтировать два дорожных объекта – 2,6 километра дороги по проспекту Вахитова (от Сююмбике до Машиностроительной) и 1,5 километра дороги по проспекту Хасана Туфана (от Раскольникова до Сююмбике). На это будет выделено порядка 680 миллионов рублей.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Минтранспорта Татарстана.

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