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НовостиОбщество22 декабря 2022 12:02

На ремонт дорог по проспектам Вахитова и Туфана в Набережных Челнах потратят 680 миллионов рублей

Работы должны быть проведены в 2023 году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Все это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Набережных Челнах планируется капитального отремонтировать два дорожных объекта – 2,6 километра дороги по проспекту Вахитова (от Сююмбике до Машиностроительной) и 1,5 километра дороги по проспекту Хасана Туфана (от Раскольникова до Сююмбике). На это будет выделено порядка 680 миллионов рублей.

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Минтранспорта Татарстана.

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