Глава Чувашии назвал предварительную причину взрыва на газопроводе в Вурнарском районе

Ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Фото: скриншот

В Чувашии продолжают выяснять обстоятельства и причины трагедии, которая произошла в Вурнарском районе 20 декабря. Напомним, у деревни Ямбахтино взорвался участок магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», после чего начался пожар. В результате ЧП три человека погибли, один пострадал. Все они - работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород, которые проводили там плановые ремонтные работы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По словам главы республики, причиной трагедии могло быть нарушении техники безопасности при работах на объекте. Иных версий местные власти пока не видят, сообщают «Аргументы и Факты».

На данный момент на участке идут восстановительные работы, которые должны завершиться в ближайшие дни. По этому газопроводу голубое топливо доставлялось транзитом через Украину в страны Европы. Газ в близлежащие населенные пункты подавался и подается по другому пути.

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