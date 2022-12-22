В Казани определили четыре площадки для запуска салютов и фейерверков в Новый год

Использование пиротехники в других местах может закончиться штрафом. Фото: Евгения ГУСЕВА

В дни новогодних праздников жители Казани смогут запускать салюты и фейерверки только на четырех площадках. Речь идет о майдане на улице Гаврилова, Нижнезареченской дамбе, автомобильной стоянке напротив площадки проведения Сабантуя в Березовой роще и площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина. За пожарной безопасностью там будут следить специалисты, сообщают власти города.

Использование пиротехники в других местах может закончиться штрафом. Ведь с 19 декабря по 8 января в Татарстане действует противопожарный режим.

Напомним, ранее сообщалось, что в Набережных Челнах определили шесть площадок для запуска фейерверков в Новый год.

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