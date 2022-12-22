Николаев пообещал мальчику из Чувашии телескоп, а девочке из ДНР - «умную» колонку

Порадовать детей в канун Нового года — благородная миссия, считает руководитель региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 22 декабря, глава Чувашии Олег Николаев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с новогодней красавицы открытки 16-летнего местного парня Константина и 11-летней девочки Марии из ДНР. Первый загадал телескоп, а вторая - «умную» колонку. Руководитель республики пообещал исполнить мечты подростков.

- Порадовать детей в канун Нового года — это очень благородная миссия, отчасти даже большая честь. Эмоции, которые дети искренне проявляют, в полной мере позволяют каждому из нас почувствовать себя настоящим волшебником, - написал Николаев в своем telegram-канале.

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