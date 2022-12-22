Студент из Татарстана – в списке победителей конкурса «Агролидеры России»

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Россельхозбанк подвел итоги конкурса студенческих проектов «Агролидеры России». Его участниками стали более 2500 студентов специализированных аграрных вузов и колледжей со всей страны, которые представили инновационные решения для повышения эффективности сельского хозяйства. Авторы 50 лучших проектов войдут в «золотой» кадровый резерв агросектора, а 10 победителей получат приглашения на стажировку в крупнейших компаниях АПК.

Одними из самых активных участников конкурса стали студенты Казанского государственного аграрного университета, а учащийся 4 курса Рифнур Хабибуллин вошел в число победителей. Он представил проект, направленный на разработку нового устройства для отбора, удаления камней и примесей, работа которого позволит обеспечить получение качественного и чистого зерна.

Руководители российских вузов отметили высокую значимость конкурса и большой энтузиазм студентов-участников проекта.

Ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев, обращаясь к студентам с напутственным словом, подчеркнул:

«Достижения наших студентов – это главная оценка нашей работы. Я благодарю всех участников проекта за стремление к знаниям и их активную позицию. Сейчас все в ваших руках, вы можете строить свою карьеру, у вас для этого есть все возможности».

Проект «Агролидеры России» проводился впервые и сразу привлек повышенное внимание со стороны студентов: в нем приняли участие 2536 учащихся из 71 специализированного учебного заведения страны.

Проект, направленный на развитие агроотрасли, состоял из трех частей: лекций менторов в образовательной части, прямых эфиров с менторами – в практической и презентация участниками своих идей – в конкурсной.

Партнерами проекта выступили крупнейшие агропредприятия страны и специализированные учебные заведения.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.