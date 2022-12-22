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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 10:55

В Набережных Челнах посреди дня вспыхнул торговый центр «ОМЕГА»

Пожар начался в магазине одежды на втором этаже
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общая площадь возгорания составила около 10 «квадратов».

Общая площадь возгорания составила около 10 «квадратов».

Фото: МЧС Татарстана

Около 12:41 в четверг, 22 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в торговом центре «ОМЕГА» на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. Посреди дня там вспыхнул магазин одежды, расположенный на втором этаже. Посетители и сотрудники – всего 500 человек, в том числе 40 детей – оперативно выбежали на улицу.

К 13:01 прибывшим на место пожарным удалось потушить огонь. Общая площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров.

- Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало, - сообщают в МЧС Татарстана.

«ОМЕГА» расположена на проспекте Сююмбике.

«ОМЕГА» расположена на проспекте Сююмбике.

Фото: МЧС Татарстана

На улицу самостоятельно вышли около 500 человек, в том числе 40 детей.

На улицу самостоятельно вышли около 500 человек, в том числе 40 детей.

Фото: МЧС Татарстана

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