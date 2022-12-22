В Набережных Челнах посреди дня вспыхнул торговый центр «ОМЕГА»

Общая площадь возгорания составила около 10 «квадратов». Фото: МЧС Татарстана

Около 12:41 в четверг, 22 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в торговом центре «ОМЕГА» на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах. Посреди дня там вспыхнул магазин одежды, расположенный на втором этаже. Посетители и сотрудники – всего 500 человек, в том числе 40 детей – оперативно выбежали на улицу.

К 13:01 прибывшим на место пожарным удалось потушить огонь. Общая площадь пожара составила порядка 10 квадратных метров.

- Сведений о пострадавших к настоящему времени не поступало, - сообщают в МЧС Татарстана.

«ОМЕГА» расположена на проспекте Сююмбике. Фото: МЧС Татарстана

На улицу самостоятельно вышли около 500 человек, в том числе 40 детей. Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram