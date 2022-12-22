В Набережных Челнах на новогодние праздники усилят охрану площади Азатлык

Для обеспечения правопорядка с 31 декабря по 1 января в городе задействуют более 150 сотрудников полиции и Росгвардии. Фото: Ксения Высотина

На период новогодних праздников в Набережных Челнах решили усилить охрану мест массового скопления людей. Под пристальным вниманием правоохранителей будет находиться в том числе площадь Азатлык - та самая, где в ночь с 31 на 1 января горожане встретят 2023 год. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника УМВД России по городу Раиль Назмиев.

По его словам, для обеспечения правопорядка с 31 декабря по 1 января в городе задействуют более 150 сотрудников полиции и Росгвардии, а также 33 члена ФОРПОСТа, 43 чиновника и 20 сотрудников ЧОП. За безопасностью на дорогах будут следить 23 экипажа ГИБДД. Возле всех елочных городков будут выставлены посты ДПС.

Кинологи и саперы обследуют новогодние площадки на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Также в татарстанском автограде будут усилены следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования.

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