В Набережных Челнах определили шесть площадок для запуска фейерверков в Новый год

Противопожарный режим в Татарстане будет действовать до 8 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 19 декабря в Татарстане действует особый противопожарный режим, а потому в новогоднюю ночь местным жителям нельзя будет запускать салюты, где захочется. В Набережных Челнах для фейерверков оборудовали шесть специальных площадок: в парке Победы, у пляжа на набережной Табеева, у пляжа набережной Габдуллы Тукая, за стадионом «Строитель», на ипподроме и между жилым домом 34/01 и ГСК «Прикамский» на улице Раскольникова.

В случае нарушения противопожарного режима горожан ждут штрафы в размере до 20 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликована программа новогодних мероприятий 2022-2023 в Набережных Челнах

Гуляния будут проходить в городе до 13 января (подробности)

Новый 2023 год жители Набережных Челнов смогут встретить на площади «Азатлык»

31 декабря там начнется праздничная программа «Мир в ожидании чудес» (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram