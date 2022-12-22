С 1 января 2023 года в Татарстане техосмотр легковых автомобилей подорожает чуть ли не в два раза

Подорожание данной услуги можно назвать значительным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, как и главы правительств других российских регионов, подписал постановление об увеличении платы за техосмотр (ТО) автомобилей. Это подорожание можно назвать значительным.

Так, согласно документу, ТО для легкового транспорта вырос в цене на 403 рубля и составит с 1 января 2023 года 913 рублей, когда как сейчас это стоит 510 рублей. То есть подорожание чуть ли не в два раза.

Что же касается общественного транспорта массой не более пяти тонн и более чем восьми пассажирскими местами, то техосмотр для него в новом году обойдется в 1 563 рубля. Данная услуга подорожает и для грузовиков – до 1 966 рублей, а также для мототранспорта, в том числе и квадроциклов, - 321 рубль.

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