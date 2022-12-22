В Татарстане снижается число случаев COVID-19, за сутки выявили 94

С начала пандемии болезнь в республике подтвердилась у 192 582 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 94 новых случая COVID-19, госпитализировали 30 зараженных и выписали 123 переболевших вирусом человека. Такие цифры в четверг, 22 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 192 582 человек, 189 535 из которых выздоровели, а 2 008 – скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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