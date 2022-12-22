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НовостиОбщество22 декабря 2022 8:00

С января плата за наем жилья в Казани вырастет почти на 30%

Речь идет о недвижимости, которая используется по договорам соцнайма или найма жилых помещений государственного или муниципального жилфонда
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Плата за такое жилье начисляется по дифференцированным ставкам.

Плата за такое жилье начисляется по дифференцированным ставкам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2023 года плата за наем жилья в Казани вырастет почти на 30% и составит 125,36 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление за подписью руководителя Исполкома города Рустема Гафарова опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Отметим, что речь идет о недвижимости, которая используется по договорам социального найма или найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Плата за такое жилье начисляется по дифференцированным ставкам. Конечная сумма рассчитывается из базового показателя, качества и площади помещения, а также его местоположения.

В уходящем 2022 году плата за наем жилья в столице Татарстана составляла 92,41 рубля за «квадрат».

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