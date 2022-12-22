С января плата за наем жилья в Казани вырастет почти на 30%

Плата за такое жилье начисляется по дифференцированным ставкам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января 2023 года плата за наем жилья в Казани вырастет почти на 30% и составит 125,36 рубля за квадратный метр. Соответствующее постановление за подписью руководителя Исполкома города Рустема Гафарова опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Отметим, что речь идет о недвижимости, которая используется по договорам социального найма или найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. Плата за такое жилье начисляется по дифференцированным ставкам. Конечная сумма рассчитывается из базового показателя, качества и площади помещения, а также его местоположения.

В уходящем 2022 году плата за наем жилья в столице Татарстана составляла 92,41 рубля за «квадрат».

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