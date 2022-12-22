В Казани ликвидируют пассажирское автотранспортное предприятие №4

Постановление о прекращении деятельности АТП подписано в Исполкоме города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в Казани ликвидируют пассажирское автотранспортное предприятие (АТП) №4. Соответствующее постановление подписал руководитель Исполкома города Рустем Гафаров. Оно опубликовано в электронном сборнике документов мэрии от 22 декабря.

АТП, расположенное на улице Восстания, должно быть ликвидировано до 1 марта 2023 года. Председателем соответствующей комиссии назначили директора предприятия Альберта Галимова. Также в состав комиссии вошли первый заместители председателя Комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Казани Татьяна Козловская и Альфир Идиятуллин.

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