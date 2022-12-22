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НовостиОбщество22 декабря 2022 7:44

С 1 января проезд в общественном транспорте Нижнекамска подорожает до 30 рублей

Стоимость билета не будет зависеть от того, наличными или картой расплачивается пассажир
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Стоимость пересадочного тарифа составит 25 рублей.

Стоимость пересадочного тарифа составит 25 рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Нижнекамска будет составлять 30 рублей, что на два рубля больше, чем сейчас. Причина этого – рост цен на электроэнергию и увеличение затрат перевозчиков на горюче-смазочные материалы, заявил замруководителя Исполкома города Рафаэль Игтисамов.

По его словам, стоимость проезда не будет зависеть от того, как именно пассажир расплачивается – картой или наличными. Подорожание не коснется льготников. Они по-прежнему будут платить по 23 рубля.

Стоимость пересадочного тарифа составит 25 рублей.

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