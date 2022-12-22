С 1 января проезд в общественном транспорте Нижнекамска подорожает до 30 рублей

Стоимость пересадочного тарифа составит 25 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Нижнекамска будет составлять 30 рублей, что на два рубля больше, чем сейчас. Причина этого – рост цен на электроэнергию и увеличение затрат перевозчиков на горюче-смазочные материалы, заявил замруководителя Исполкома города Рафаэль Игтисамов.

По его словам, стоимость проезда не будет зависеть от того, как именно пассажир расплачивается – картой или наличными. Подорожание не коснется льготников. Они по-прежнему будут платить по 23 рубля.

Стоимость пересадочного тарифа составит 25 рублей.

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