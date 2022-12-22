В 2023 году в Татарстане откроются две новые школы креативных индустрий

В Казани школа креативных индустрий существует на базе художественного училища имени Фешина. Фото: Сергей ГАПОН

В 2023 году в Татарстане откроются еще две школы креативных индустрий. Они будут находиться в Нижнекамске и Альметьевске, заявила в ходе прямого эфира министр культуры республики Ирада Аюпова.

По ее словам, детей там будут обучать не только визуальному, но и звуковому искусствам, а также IT. Утверждается, что подобное поможет ребятам глубже проникнуться выбранной профессией и понять, какие умения им необходимо развить.

Отметим, что подобное учреждение уже есть в Казани. Оно существует на базе художественного училища имени Фешина.

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