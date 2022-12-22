Ущерб по делу экс-директора медколледжа Набережных Челнов сократился до 145 тысяч рублей

Накануне в городском суде прозвучало обвинительное заключение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суде Набережных Челнов прозвучало обвинительное заключение по делу экс-директора местного медколледжа Светланы Вахитовой. Как оказалось, за время следствия сумма ущерба сократилась более чем в три раза – до 145 тысяч рублей.

Уменьшилось и число эпизодов преступлений, в которых обвиняли женщину. Теперь Вахитовой вменяют превышение должностных полномочий, присвоение или растрату с использованием служебного положения, а также получение взятки, сообщает «Бизнес Online».

По версии следствия, директор получала деньги от ООО «ТИАЛ», чтобы организация продолжала обслуживать колледж. Также утверждается, что обвиняемая требовала от преподавателя передавать ей часть зарплаты, угрожая в противном случае создать сотруднику препятствия в дальнейшей работе.

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