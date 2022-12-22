В автобусах Набережных Челнов начали устанавливать систему бесконтактной оплаты

В данный момент идут пуско-наладочные работы, а потому ездить без наличных еще нельзя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В скором времени в автобусах Набережных Челнов можно будет оплачивать проезд банковской картой. В данный момент идут пуско-наладочные работы, сообщил chelny-biz руководитель «Пассажирских перевозок» Николай Тятюшкин.

По его словам, перевозчики не уверены в том, что все пассажиры будут честно использовать безналичный способ оплаты. Даже сейчас около 30% водителей возят горожан бесплатно. По разным причинам. Например, некоторые пенсионеры неправильно пополняют свои социальные карты. Они переводят деньги на расчетный счет ООО «Социальная карта», и те лежат в банке.

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