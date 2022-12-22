В ходе пожара на улице Гастелло в Зеленодольске были спасены три ребенка

Горела комната бытового назначения на четвертом этаже дома №6. Фото: МЧС Татарстана

Около 21:34 в среду, 21 декабря, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Гастелло в Зеленодольске. Там горела комната бытового назначения на четвертом этаже дома №6.

На место оперативно прибыли пожарные. Они вывели из зоны задымления трех детей, которые не могли эвакуироваться самостоятельно. Два мальчика в возрасте 14 лет и один семилетний мальчик в итоге оказались в безопасности.

К 21:40 пожар был потушен. Общая площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается, - сообщают в МЧС Татарстана.

В результате ЧП никто не пострадал. Фото: МЧС Татарстана

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