На ремонт пищеблоков 143 школ Татарстана в 2023 году потратят миллиард рублей

Учебные учреждения, в которых будет проведен ремонт, отобрали по заявкам районных Управлений образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане планируют отремонтировать 143 школьных пищеблока. Работы будут проведены в рамках соответствующей республиканской программы. Они потребуют порядка миллиарда рублей, сообщил журналистам глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин.

Учебные учреждения, в которых будет проведен ремонт, отобрали по заявкам районных Управлений образования и согласовали с Роспотребнадзором Татарстана.

Отметим, что в 2022 году в республике отремонтировали и оснастили оборудованием 167 школьных пищеблоков.

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