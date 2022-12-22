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НовостиОбщество22 декабря 2022 5:33

На ремонт пищеблоков 143 школ Татарстана в 2023 году потратят миллиард рублей

Работы будут проведены в рамках республиканской программы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Учебные учреждения, в которых будет проведен ремонт, отобрали по заявкам районных Управлений образования.

Учебные учреждения, в которых будет проведен ремонт, отобрали по заявкам районных Управлений образования.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Татарстане планируют отремонтировать 143 школьных пищеблока. Работы будут проведены в рамках соответствующей республиканской программы. Они потребуют порядка миллиарда рублей, сообщил журналистам глава Минобрнауки региона Ильсур Хадиуллин.

Учебные учреждения, в которых будет проведен ремонт, отобрали по заявкам районных Управлений образования и согласовали с Роспотребнадзором Татарстана.

Отметим, что в 2022 году в республике отремонтировали и оснастили оборудованием 167 школьных пищеблоков.

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