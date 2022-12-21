В Нацмузее Татарстана представят более 400 предметов советской эпохи

Посетить выставку можно будет до марта 2023 года. Фото: Мэрия Казани

23 декабря в Национальном музее Татарстана откроется выставка «СССР. 70 лет в истории». Как рассказали организаторы выставки, посетители смогут увидеть огромное количество предметов быта и жизни из СССР.

В частности будут представлены ленинские рубли, продуктовые талоны, обертки конфет «Шурале», дефицитные изделия Васильевского стеклозавода и многие другие экспонаты, которые были в ходу в эпохи жизни от Ленина до Ельцина.

Как сообщает пресс-служба Национального музея РТ, экспозиция откроется в 15:00. Посетить ее можно будет до 1 марта 2023 года.