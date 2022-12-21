Житель Чувашии в попытке заработать на инвестициях потерял 5 миллионов рублей

Вычислить злоумышленников пока не удалось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Нобочебоксарска стал жертвой мошенников. 64-летний мужчина рассказал, что в ноябре увидел в интернете объявление с предложением выгодных инвестиций на площадке крупной российской компании. Ему это показалось интересным. ТОгда мужчина решил оставить заявку.

Довольно быстро нобочебоксарцу перезвонили и рассказали, что и как делать для успешного заработка. Чтобы убедить нового клиента в эффективности инвестиционной площадки, ему позволили вывести некоторую сумму вложенных денег.

Окончательно доверившись аферистам, 64-летний мужчина оформил несколько кредитов на сумму в 5 миллионов рублей. Позже он перевел все средства на счета мошенников. Впрочем, те не унимались. Они предложили новочебоксарцу еще и застраховать вложения. Тогда он окончательно понял, что попал на уловку аферистов. Следом он обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

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