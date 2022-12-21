Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал установку памятника Сталину около школы в Челнах

Памятник Сталину установили в начале декабря. Фото: предоставлено руководством школы «Смеем мечтать!»

Установка памятника Иосифу Сталину около частной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах вызвало широкий резонанс. Прокомментировал появление монумента и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

По его словам, что именно устанавливать около школы решают учредители учебного заведения. При этом, выбор только одного Сталина в качестве личности для памятника - непростой вопрос.

По его словам самостоятельно устраивать проверки в министерстве образования не могут. Ситуация изменится только если будет предписание из прокуратуры Татарстана. Другой вопрос, по словам Хадиуллина, есть ли у данной частной школы лицензия. Если нет, то ученики не смогут считаться получившими среднее образование.

Напомним, памятник революционеру Иосифу Сталину появился во дворе частной школы Набережных Челнов в начале декабря. Новость об этом вызвала бурную реакцию не только местного населения, но и жителей других регионов страны. Впрочем, были и те, кто поддержал идею. Депутат Госсовета Татарстана Хафиз Миргалимов вступился за памятник. По его словам, молодое поколение должно знать лидеров многолетней истории страны.

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