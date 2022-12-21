Участок строящейся федеральной трассы М-12 в Чувашии откроют в 2023 году

По территории Чувашии проходит 94 километра трассы М-12 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Участок строящейся федеральной трассы М-12 на территории Чувашии планируют открыть до конца 2023 года. Об этом в интервью телеканалу Совета Федерации ВМЕСТЕ-РФ рассказал глава республики Олег Николаев.

По его словам, по территории Чувашии проходит 94 километра трассы М-12. Задача в следующем году сдать участок. На данный момент в Чувашии реализуются 6 и 7 этапы строительства автомагистрали.

Как сообщили в республиканском минтрансе, на магистрали не будет одноуровневых развязок. Скорость можно будет развивать до 130 км/ч. Как итог, существенно сократится время в пути. В частности, добраться из Чувашии до Москвы можно будет за 4 часа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram