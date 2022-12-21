С 1 января в Нижнекамске повысят оплату за проезд

Стоимость проезда увеличится до 30 рублей. Фото: администрация Нижнекамского района.

В Нижнекамске с 1 января 2023 года изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал заместитель руководителя Исполнительного комитета НМР Рафаэль Игтисамов.

По его словам, цена проезда увеличится на два рубля. Если сейчас за проезд в транспорте пассажиры платят 28 рублей, то с Нового года цена составит 30 рублей. Причиной повышения стоимости проезда называют подорожание электроэнергии, горюче-смазочных материалов и деталей.

Повышение тарифов не отразится на льготниках, которые используют единый социальный проездной билет,. Они по-прежнему будут платить за проезд 23 рубля.

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