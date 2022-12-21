Ледовая переправа через Волгу от Старого Аракчино до Верхнеуслонского района Татарстана откроется 22 декабря

На лед пустят только легковые автомобили весом до 2,5 тонн. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 22 декабря в Татарстане откроется ледовая переправа через Волгу. Она соединит жилой массив Старое Аракчино с Верхнеуслонском районом Татарстана. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

По его словам, толщина льда на данный момент достаточная для движения автотранспорта - примерно 25-26 сантиметров. Стоит отметить, что пускать на переправу будут далеко не весь транспорт. Проехать по льду смогут только легковые автомобили весом менее 2,5 тонн.

По словам Тимурханова, переправа оборудована всем необходимым на случай провала машин под лед. Дежурные спасатели смогут оказать необходимую помощь.

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