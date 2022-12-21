В Казани детям до 8 января продлили бесплатное посещение республиканского музея

Акция включает в себя возможность побывать в Усадьбе Сандецкого, национальной художественной галереи "Хазинэ" и Галерее современного искусства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани до 8 января продлили бесплатное посещение Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Воспользоваться данной возможностью смогут дети до 18 лет, сообщает пресс-служба музея.

Так, для участия в данной акции необходимо сопровождение одного взрослого человека. Они смогут побывать в Усадьбе Сандецкого, национальной художественной галереи "Хазинэ" и Галерее современного искусства.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram