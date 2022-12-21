Осенью жители республики были более склонны к сбережению средств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре годовая инфляция в Татарстане составила 11,76%. Это ниже, чем было в республике в октябре (12,79%), а также ниже, чем в Приволжском федеральном округе (12,02%) и в России в целом (11,98%). Такие цифры сообщает Отделение Банка России – Национальный банк по РТ.

Если говорить конкретно, то в ноябре продукты питания в регионе подорожали на 12,03%, непродовольственные товары - на 12,20%, а услуги – на 10,83%. По словам экспертов, на замедление инфляции особенно повлияли рекордный урожай зерновых и ослабление потребительской активности. Осенью татарстанцы были более склонны к сбережению средств.

Отмечается, что прирост цен в сфере услуг за месяц практически не изменился. Операторы связи повысили стоимость тарифов на фоне возросших затрат на развитие сетей и обновление оборудования.

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