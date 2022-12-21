В Чувашии создадут Ситуационный центр главы республики

Ответственной за координацию деятельности центра назначена администрация главы региона. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии появится Ситуационный центр главы республики. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Согласно документу, задачами центра станут подготовка и принятие качественных управленческих решений, мониторинг текущей ситуации, информационная поддержка планирования и анализ проблемных и чрезвычайных ситуаций.

Работа центра должна быть построена на синхронизации данных всех информационных систем, используемых органами местной власти, в единой точке.

Ответственной за координацию деятельности центра назначена администрация главы Чувашии, а за его функционирование и развитие технологической системы - Минцифра региона.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram