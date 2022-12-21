В Чувашии создадут Ситуационный центр главы республики

Ответственной за координацию деятельности центра назначена администрация главы региона.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Чувашии появится Ситуационный центр главы республики. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
Согласно документу, задачами центра станут подготовка и принятие качественных управленческих решений, мониторинг текущей ситуации, информационная поддержка планирования и анализ проблемных и чрезвычайных ситуаций.
Работа центра должна быть построена на синхронизации данных всех информационных систем, используемых органами местной власти, в единой точке.
Ответственной за координацию деятельности центра назначена администрация главы Чувашии, а за его функционирование и развитие технологической системы - Минцифра региона.
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