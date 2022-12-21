22 декабря ряд домов Авиастроительного района Казани почти на сутки останется без воды

Водоснабжение должно быть восстановлено к 6:00 23 числа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9:00 22 декабря ряд домов Авиастроительного района Казани почти на сутки останется без водоснабжения. Это связано с капитальным ремонтом сетей водопровода в поселке Сухая река, сообщает МУП «Водоканал».

Вплоть до 6:00 23 числа воды не будет по следующим адресам:

улицы Баранова, Вересаева, Промышленная, Сахалинская, Сухорецкая и Циолковского (кроме дома №18);

улица 2-я Заречная (четные дома от №2 до №52 кроме домов №№4, 4а, 22, 38, 38а, 40, 42 и 42а, а также нечетные дома от №11 по №35);

улица Верхоянская (четные дома от №2 до №48а);

улица Камчатская (нечетные дома от №1 до №55);

улица Лянгузова (четные дома от №2/19 до №26/28а и нечетные дома от №3 до №33/22);

улица Малая Заречная (четные дома от №2 до №14 и нечетные дома от №1 до №13);

улица Ново-Караваевская (четные дома от №12 до №54 и нечетные дома от №7 до №49);

улица Пржевальского (нечетные дома от №1 до №41/2а);

улица Северополюсная, 4, 7, 9, 10/7, 10а, 11/1013, 12, 14/9, 14а, 14а стр.2, 15/10, 17а, 18а, 19а, 19/22, 21а, 22/15 и 24/10;

улица Ударная (четные дома от №4 до №34 и нечетные дома от №1/33 до №33а);

СНТ «Сад №5 КАПО» (нечетные дома от №3 до №71).

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