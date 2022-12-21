В 2022 году самые дорогие автомобили в России закупали чиновники Татарстана

Только за одну иномарку готовы заплатить почти 18 миллионов рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время отслеживания закупок предметов роскоши госкомпаниями и компаниями с госучастием, а также государственными и муниципальными учреждениями эксперты «Народного фронта» выявили размещение заказов на покупку люксовых автомобилей почти на 450 миллионов рублей.

- Всего за 2022 год выявлено 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 миллионов до почти 18 миллионов рублей. 64% – это закупки государственных компаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению. Их траты видны через портал госзакупок, – прокомментировал, руководитель Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев.

В итоге половину из таких закупок удалось отменить. Из оставшихся экспертами движения был составлен топ-3 самых дорогих машин, которые, вероятно, будут все же приобретены. Так, на первом месте АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций», учредителем которого является Минземимущество Татарстана. Речь идет о закупке машины неуказанной в открытой документации марки стоимостью 17,4 миллиона рублей. На втором месте у того же татарстанского ведомства, выступающее здесь уже учредителем ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ». Это закупка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 за 14 миллионов рублей. На третьем месте ровно с такой же иномаркой расположилось АО «Корпорация развития Забайкальского края» от департамента имущества региона. Правда, в этом случае заказчик готов потратить чуть меньше денег - 12,8 миллиона рублей.

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