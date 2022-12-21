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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:02

В 2022 году самые дорогие автомобили в России закупали чиновники Татарстана

По стране «Народный фронт» выявил закупки роскошных иномарок почти на 450 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только за одну иномарку готовы заплатить почти 18 миллионов рублей.

Только за одну иномарку готовы заплатить почти 18 миллионов рублей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время отслеживания закупок предметов роскоши госкомпаниями и компаниями с госучастием, а также государственными и муниципальными учреждениями эксперты «Народного фронта» выявили размещение заказов на покупку люксовых автомобилей почти на 450 миллионов рублей.

- Всего за 2022 год выявлено 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 миллионов до почти 18 миллионов рублей. 64% – это закупки государственных компаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению. Их траты видны через портал госзакупок, – прокомментировал, руководитель Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев.

В итоге половину из таких закупок удалось отменить. Из оставшихся экспертами движения был составлен топ-3 самых дорогих машин, которые, вероятно, будут все же приобретены. Так, на первом месте АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций», учредителем которого является Минземимущество Татарстана. Речь идет о закупке машины неуказанной в открытой документации марки стоимостью 17,4 миллиона рублей. На втором месте у того же татарстанского ведомства, выступающее здесь уже учредителем ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ». Это закупка автомобиля Toyota Land Cruiser 300 за 14 миллионов рублей. На третьем месте ровно с такой же иномаркой расположилось АО «Корпорация развития Забайкальского края» от департамента имущества региона. Правда, в этом случае заказчик готов потратить чуть меньше денег - 12,8 миллиона рублей.

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