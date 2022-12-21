Открытие резиденции Деда Мороза на Красной площади в Чебоксарах состоится 24 декабря

Зимний волшебник с радостью будет ждать горожан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 24 декабря, на Красной площади в Чебоксарах состоится открытие резиденции Деда Мороза. Торжественное мероприятие запланировано на 15:00. Принять в нем участие могут все желающие.

Отметим, что в резиденции можно будет увидеть как самого зимнего волшебника, так и его сказочных помощников.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где и когда в столице Чувашии можно покататься на коньках.

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