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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:14

Открытие резиденции Деда Мороза на Красной площади в Чебоксарах состоится 24 декабря

Начало мероприятия запланировано на 15:00
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Зимний волшебник с радостью будет ждать горожан.

Зимний волшебник с радостью будет ждать горожан.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 24 декабря, на Красной площади в Чебоксарах состоится открытие резиденции Деда Мороза. Торжественное мероприятие запланировано на 15:00. Принять в нем участие могут все желающие.

Отметим, что в резиденции можно будет увидеть как самого зимнего волшебника, так и его сказочных помощников.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, где и когда в столице Чувашии можно покататься на коньках.

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