В Тюлячинском районе на пожаре женщине обожгло лицо

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

В среду, 21 декабря, в 8:00 в экстренные службы поступил сигнал о том, что в селе Аслан Тюлячинского района на улице Пионерская загорелся частный дом №134. Прибывшие на место происшествия пожарные полностью справились с возгоранием к 8:46.

- Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Горевший дом не подключен к газу и имеет печное отопление. Причины произошедшего устанавливается, - отметили в МЧС Татарстана.

К сожалению, в этот раз не обошлось без пострадавших. На пожаре 68-летняя женщина получила ожоги лица.

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