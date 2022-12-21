МЧС Татарстана предупредило о сильной метели и тумане на 22 декабря

Ветер в порывах может достигать скорости до 18 м/с. Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с полученным прогнозом погоды МЧС Татарстана предупреждает о том, что в этот четверг, 22 декабря, в республике, в том числе и на территории Казани, ожидаются: ночью туман, а днем сильный ветер с порывами до 18 м/с (в Казани до 15 м/с), метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.

- Во время сильного ветра в доме необходимо плотно закрыть окна и балконы, а также убрать ас них предметы, которые могут выпасть наружу, - рекомендуют в МЧС Татарстана.

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