Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 11:01

МЧС Татарстана предупредило о сильной метели и тумане на 22 декабря

В ведомстве советуют при ненастье плотно закрыть окна и балконы, а также убрать с них предметы, которые могут выпасть наружу
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ветер в порывах может достигать скорости до 18 м/с.

Ветер в порывах может достигать скорости до 18 м/с.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с полученным прогнозом погоды МЧС Татарстана предупреждает о том, что в этот четверг, 22 декабря, в республике, в том числе и на территории Казани, ожидаются: ночью туман, а днем сильный ветер с порывами до 18 м/с (в Казани до 15 м/с), метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее.

- Во время сильного ветра в доме необходимо плотно закрыть окна и балконы, а также убрать ас них предметы, которые могут выпасть наружу, - рекомендуют в МЧС Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram