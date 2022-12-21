За пять лет в Татарстане стало больше врачей и меньше среднего медперсонала

Сравнивались показатели 2017 и 2021 годов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что за последние пять лет число врачей в Татарстане выросло на 6,7% - с 16.2 тысячи до 17,3 тысячи человек. Вместе с тем, правда, в республике уменьшилось количество среднего медперсонала - с 43,4 тысячи в 2017 году до 42,6 тысячи в 2021, сообщает Татарстанстат.

Отметим, что в 2021 году в регионе работали почти четыре тысячи фельдшеров, 2,4 тысячи лабораторных техников, 1,5 тысячи акушеров и около 1,1 тысячи рентгенолаборантов.

Напомним, ранее Минздрав республики рассказывал, каких врачей не хватает в местных больницах.

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