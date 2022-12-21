Рынок «Шелковый путь» в Набережных Челнах решили продать за 485,5 миллиона рублей

Объект должен окупиться за 12 лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Набережных Челнах выставили на продажу крытый рынок «Шелковый путь», расположенный у трассы М7 в Комсомольском районе города. За него продавец хочет 485,5 миллиона рублей.

Утверждается, что на территории рынка есть наземный паркинг, зона погрузки и выгрузки товара и все необходимые коммуникации. К объекту ведут удобные подъездные пути.

По словам нынешнего собственника, рынок можно использовать в качестве торговой площадки или производственно-складского помещения. Объект должен окупиться за 12 лет.

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