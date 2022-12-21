В Минтруда Татарстана рассказали, когда жители республики будут отдыхать на новогодние праздники 2023

Татарстанцев ждет целая неделя отдыха.

Из-за многочленных обращений и путаницы среди населения Минтруда Татарстана официально разъяснил, когда именно жители республики будут отдыхать на новогодних каникулах 2023.

Так, согласно объяснениям ведомства, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, а 7 января – Рождество Христово. Все эти дни являются нерабочими, то есть выходными.

- В этот раз нерабочие дни 1 и 8 января выпадают на выходные – на воскресенья. Поэтому в соответствии с Трудовым кодексом России и постановлением правительства страны праздничные нерабочие дни переносятся - с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая, - сообщает Минтруда Татарстана.

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