В Набережных Челнах от замерзания спасли 10-летнюю девочку, которая оказалась закрытой на балконе

Девочку с подозрением на переохлаждение отвезли на "скорой" в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очевидцы вызвали спасателей и «скорую» к одному из жилых домов Набережных Челнов. Там с балкона квартиры звала на помощь 10-летняя девочка. Она оказалась заперта и замерзала. Когда на место происшествия прибыли представители экстренных служб, домой прибежала и мать девочки. Она открыла квартиру и открыла изнутри балкон. Девочка была спасена. По ее словам, ее оставили присматриавыть за двухлетним братом, она на короткое время вышла на холодный балкон в домашней одежде, а дверь за ней захлопнулась. Обратно ее открыть ребенок не смог.

Девочку с подозрением на переохлаждение отвезли на «скорой» в больницу. Там ей оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

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