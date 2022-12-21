В Казани заработали 19 елочных базаров

Елочные базары будут работать до 31 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Татарстана заработали елочные базары. Так, все желающие смогут приобрести ели, сосны и пихты в 19 локациях, расположенных во всех районах города, сообщает администрация Казани.

Елочные базары открыты по следующим адресам: ул.Павлова, 1; ул.Гудованцева, 69/3; ул.Чехова, 2; ул.Краснококшайская, 150/2; ул.Батыршина, 20; ул.Декабристов, 114, 179; ул.Адоратского, 33а; на пересечении улиц Адоратского и проспекта Ямашева; ул.Лаврентьева, 10; ул.Рихарда Зорге, 57, 68, 75; ул.Мавлютова, 17; проспекта Победы, 56; ул.Юлиуса Фучика 49, 105а, 72; ул.Родины, 33а.

Отметим, к продаже допускаются только елки, выращенные в специальных питомниках. Их стоимость будет зависеть от продавца. В 2022 году цены на ель начинаются от 400 рублей, за сосну - от 450 рублей, а за пихту - от 2,5 тысячи рублей. Елочные базары будут работать вплоть до 31 декабря.

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