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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:39

В Казани до конца января 2023 года ограничат движение по улице Бухарская

Перекрыты будут дорога и тротуар
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все дело в проведении работ по прокладке трассы электрокабеля.

Все дело в проведении работ по прокладке трассы электрокабеля.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 23 декабря, в Казани частично ограничат движение автомобилей и пешеходов по улице Бухарская. Речь идет об участке у здания №4в. Там начнутся работы по прокладке трассы электрокабеля, сообщают власти города.

Дорогу и тротуар планируется вновь открыть до 31 января. До тех пор горожанам придется заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда, а также обхода данного участка.

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