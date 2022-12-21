В Набережных Челнах предлагают убрать с Камы старый сухогруз «Аякс» или реставрировать его

На судне свои мероприятия проводит молодежное сообщество "Корабблик". Фото: vk.com/korablik_tusa

В время общественных обсуждений благоустройств южной части набережной Табеева в Набережных Челнах местные жители высказались за то, чтобы убрать стоящий на Каме на приколе старый сухогруз «Аякс». По их словам, за 30 лет стоянки судно опасно обветшало, оно портит облик города и там постоянно шумные гулянки.

С этим не согласились представители молодежного культурно- туристического сообщества «Кораблик», которые проводит свои мероприятия на сухогрузе «Аякс». Они предлагают облагородить судно, возможно вытащить его на сам берег Камы и сделать из него полноценное общественное пространство, где также можно будет проводить концерты.

В итоге убирать «Аякс» или не убирать, должны решить в начале 2023 года, когда на общественных слушаниях обсудят окончательный проект благоустройства южной части набережной Табеева.

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