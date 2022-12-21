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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:21

В Казани 16-летняя девушка умерла от отека мозга, вызванного отравлением суррогатным алкоголем

Специалисты в который раз напоминают о недопустимости употребления некачественных спиртных напитков
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рост случаев отравления алкоголем наблюдается чаще всего в период праздников.

Рост случаев отравления алкоголем наблюдается чаще всего в период праздников.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на предупреждения медиков и правоохранителей, жители Казани продолжают приобретать и употреблять суррогатный алкоголь. Подобные случаи нередко приводят к печальным последствиям. Так, например, стало известно о смерти 16-летней девушки, у которой после отравления некачественным спиртным был диагностирован отек мозга. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Специалисты замечают, что дети переносят отравление суррогатным алкоголем тяжелее взрослых, так как их организм еще недостаточно окреп.

Рост подобных случаев наблюдается чаще всего в период праздников.

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