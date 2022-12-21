Главным энергетиком «Татнефти» стал Марат Фарукшин

О кадровых изменениях сообщает местная корпоративная газета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что на должность главного энергетика «Татнефти» назначен Марат Фарукшин. До этого момента он был главой отдела управления энергетическими активами управления энергетики компании. О кадровых изменениях сообщает местная корпоративная газета.

Освободившееся место Фарукшина, в свою очередь, занял Марат Хамидуллин, бывший ранее главным экспертом управления инвестиций.

Изменения также коснулись и центра подготовки кадров «Татнефти». Его возглавил экс-начальник структурного подразделения «Татнефть-Транспортная логистика» Евгений Титанов.

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