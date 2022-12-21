Россельхозбанк рассказал о вкладе в подготовку кадров для АПК на заседании движения «Татарстан – новый век»

Фото: предоставлено пресс-службой

Россельхозбанк принял участие в заседании Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр», которое прошло в Казанском государственном аграрном университете. Директор Татарстанского регионального филиала РСХБ Ляля Кудерметова рассказала на мероприятии об образовательных проектах Россельхозбанка и вкладе в формирование кадрового резерва АПК.

Директор филиала в рамках выступления коснулась возможностей одной из цифровых платформ эскосистемы РСХБ Своё – «Я в агро». Эта площадка создана для продвижения аграрного образования и оказания содействия в поиске работы в АПК.

- Ресурс предназначен для широкой аудитории – от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Для профессионалов в области АПК на платформе доступен сервис по поиску работы во различных субъектах России по направлению АПК и в смежных отраслях. А пользователи, которые планируют повысить свою квалификацию, смогут здесь найти подходящие программы и курсы для переквалификации по различным направлениям, а также информацию о получении второго высшего образования, – подчеркнула она.

Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме того, Ляля Кудерметова рассказала о мерах поддержки банка татарстанских студентов. Так, Россельхозбанк в Казанском аграрном университете и Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана реализует кампусные проекты и предоставляет талантливым студентам именные стипендии. Помимо этого, на базе аграрного университета банк реализует образовательный проект «Школа фермера», направленный на популяризацию фермерского движения и помощи в создании эффективного агробизнеса с нуля.

- Уверена, что выпускники проекта, повысив финансовую грамотность и совершенствуя бизнес на селе, помогут в развитии сельских территорий и в целом сельского хозяйства республики, – отметила Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.