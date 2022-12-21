Торжественное открытие новогодней локации состоится 25 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Казанского Кремля появилась новая новогодняя локация. Там во дворе Присутственных мест установили 17-метровую елку. Об этом сообщила руководитель департамента спецпроектов Института развития городов Татарстана Зиля Гарипова.

Игрушки для новогодней елки делали на заказ в форме национальных украшений. Также во дворе появилась подсветка вдоль здания Присутственных мест и стен Кремля. Еще там установили световую конструкцию в виде луны, а на земле в скором времени засветится россыпь в форме звезд, сообщает "ГТРК Татарстан".

Отметим, торжественное открытие данной локации состоится 25 декабря. В скором времени жителей ждет ежедневная праздничная программа, которая продлится все новогодние дни.

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