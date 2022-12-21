В Чебоксарском районе вышел из дома и пропал молодой мужчина

Мужчина может находиться в другом районе. Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Чебоксарском районе начались активные поиски 30-летнего жителя села Абашева Павла Верхилеева. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении еще в субботу, 17 декабря, но до сих пор не вернулся обратно, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Павел ростом около 183 сантиметров имеет худощавое телосложение, темные волосы и зеленые глаза. На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку, темно-синие спортивные штаны и такого же цвета сапоги.

Мужчина может находиться в другом районе. Всех, кто видел его, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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