В результате столкновения «Калины» и «Ларгуса» в Алексеевском районе погибла женщина

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Татарстана

Утром в среду, 21 декабря, на 30 километре автодороги Алексеевск-Билярск в Алексеевском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, женщина за рулем «Лады Калины» не выбрала безопасную скорость и выехала на встречку. Там легковушка столкнулась с «Ладой Ларгус». От удара последнее авто вылетело в кювет.

От полученных травм водитель «Калины» скончалась на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в ГИБДД Татарстана.

От удара «Ларгус» вылетел в кювет. Фото: ГИБДД Татарстана

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