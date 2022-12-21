21 декабря в Татарстане прогнозируют снег и до 12 градусов мороза

Осадки в регионе продолжат выпадать, хотя и не существенные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 21 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем столбики термометров будут показывать от -7 до -12 градусов. Возможен небольшой снег и умеренный северо-западный с переходом на северо-восточный ветер. На дорогах по-прежнему наблюдается гололедица.

Ночью на четверг, 22 числа, синоптики прогнозируют от -13 до -18 градусов, при прояснениях до -24, а днем потеплеет до -2 градусов. Вместе с тем ожидаются метель и ветер с порывами до 18 м/с.

В пятницу, 23 декабря, татарстанцев также ждет снег, мокрый снег, метель и гололедица. Ночью температуры воздуха составят от -2 до -7 градусов, а днем - до +3 градусов, сообщает Гидрометцентр региона.

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