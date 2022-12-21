Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 6:23

В Казанском цирке появилась комната для моления

Посещать ее могут посещать представители всех конфессий
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Помещение расположено в зоне гардероба с правой стороны здания. Фото: kazan-circus.ru/

Помещение расположено в зоне гардероба с правой стороны здания. Фото: kazan-circus.ru/

В Казанском цирке открылась специальная комната для моления, посещать которую могут представители всех религий. Она расположилась в зоне гардероба с правой стороны здания.

Для мусульман есть возможность поставить перегородку, разделив тем самым помещение на мужскую и женскую части. Омовение же можно совершать в туалете, находящемся рядом, сообщают в пресс-службе цирка.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram