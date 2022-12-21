В Казанском цирке появилась комната для моления

Помещение расположено в зоне гардероба с правой стороны здания. Фото: kazan-circus.ru/

В Казанском цирке открылась специальная комната для моления, посещать которую могут представители всех религий. Она расположилась в зоне гардероба с правой стороны здания.

Для мусульман есть возможность поставить перегородку, разделив тем самым помещение на мужскую и женскую части. Омовение же можно совершать в туалете, находящемся рядом, сообщают в пресс-службе цирка.

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